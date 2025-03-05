Почта России модернизировала более 750 сельских отделений в 2024 году
По поручению Президента России Владимира Путина Почта России проводит программу ремонта сельских почтовых отделений: за последние три года компания обновила более 3200 почтовых отделений, расположенных в сельских и удалённых территориях. В 2024 г. Почта модернизировала по этой программе более 750 отделений.
Основная цель программы – обеспечить поэтапное обновление и модернизацию отделений Почты России в сёлах и труднодоступных местностях к 2030 г. Работа проходит в двух направлениях: улучшение условий труда и увеличение количества предоставляемых услуг для местных жителей.
В ходе модернизации отремонтировали внутренние помещения и фасады зданий, заменили системы отопления, установили камеры видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, а также системы климат-контроля и кондиционеры. Если старые помещения находились в крайне плохом состоянии и ремонт в них был невозможен, почта возводила новые здания из современных материалов.
«Почта России в нашей необъятной стране не просто оператор связи, а важный социальный институт, который связывает людей, обеспечивает доступ к информации и услугам, необходимым в повседневной жизни. Мы понимаем, что для многих жителей сельских районов почтовое отделение — окно в мир современных сервисов и технологий. Модернизация отделений важна как улучшение инфраструктуры, но и как новая возможность для местных жителей получать качественные услуги на уровне, сопоставимом с городскими», — прокомментировал генеральный директор Почты России Михаил Волков.
Обновлённые почтовые отделения предлагают сельчанам больше полезных услуг. В них появились «уголки здоровья», где можно бесплатно воспользоваться медицинскими приборами (например, измерить давление или температуру), в некоторых отделениях поставили компьютеры, чтобы посетители могли самостоятельно заходить на важные сайты, такие как портал Госуслуг, сайт Социального фонда РФ или поиска работы.