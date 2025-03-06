В столице Югры представители Росгвардии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре навестили и поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска — города трудовой доблести Зою Георгиевну Дроздецкую.
Представители ведомства вручили труженице тыла памятный подарок и поблагодарили ее за беззаветное служение Родине.
Она в свою очередь рассказала гостям о своей жизни, вспомнила молодые годы, на которые выпало суровое бремя войны.
Зоя Георгиевна родилась 4 марта 1930 года в деревне Семейка Самаровского района Ханты-Мансийского национального округа в крестьянской семье.
С началом Великой Отечественной войны ее направили трудиться в местный колхоз им. Молотова. Девочка выращивала сельскохозяйственные культуры, убирала урожай, следила за овцами на скотном дворе.
В годы войны участница трудового фронта не потеряла ни одной головы скота, выполняла план по сдаче шерсти, шкуры и мяса. Несмотря на малый возраст, девочка самоотверженно преодолела все тяготы, понимая, что своим трудом она вместе с односельчанами помогает Красной армии громить врага.
За трудовые подвиги, которые она совершила, будучи девочкой, труженица тыла получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В послевоенные годы Зоя Георгиевна вышла замуж, воспитала дочь. Работала на асбестовой фабрике в Свердловской области, а выйдя на пенсию, вместе с мужем-фронтовиком вернулась в родные края.
Сегодня она внимательно следит за событиями в мире и переживает за участников специальной военной операции. Пользуясь случаем ветеран попросила передать свое обращение к защитникам Отечества, в котором пожелала ребятам крепкого здоровья, силы духа и божьей помощи в ратном деле.
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