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В столице Югры представители Росгвардии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

06.03.2025

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО — Югре навестили и поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска — города трудовой доблести Зою Георгиевну Дроздецкую.

Представители ведомства вручили труженице тыла памятный подарок и поблагодарили ее за беззаветное служение Родине.

Она в свою очередь рассказала гостям о своей жизни, вспомнила молодые годы, на которые выпало суровое бремя войны.

Зоя Георгиевна родилась 4 марта 1930 года в деревне Семейка Самаровского района Ханты-Мансийского национального округа в крестьянской семье.

С началом Великой Отечественной войны ее направили трудиться в местный колхоз им. Молотова. Девочка выращивала сельскохозяйственные культуры, убирала урожай, следила за овцами на скотном дворе.

В годы войны участница трудового фронта не потеряла ни одной головы скота, выполняла план по сдаче шерсти, шкуры и мяса. Несмотря на малый возраст, девочка самоотверженно преодолела все тяготы, понимая, что своим трудом она вместе с односельчанами помогает Красной армии громить врага.

За трудовые подвиги, которые она совершила, будучи девочкой, труженица тыла получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В послевоенные годы Зоя Георгиевна вышла замуж, воспитала дочь. Работала на асбестовой фабрике в Свердловской области, а выйдя на пенсию, вместе с мужем-фронтовиком вернулась в родные края.

Сегодня она внимательно следит за событиями в мире и переживает за участников специальной военной операции. Пользуясь случаем ветеран попросила передать свое обращение к защитникам Отечества, в котором пожелала ребятам крепкого здоровья, силы духа и божьей помощи в ратном деле.

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Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

06.03.2025

06.03.2025