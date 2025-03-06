20 308 югорчан воспользовались средствами материнского капитала в 2024 году
В 2024 году 17 998 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направили средства маткапитала на обучение детей, улучшение жилищных условий и на получение ежемесячной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет.
На первом месте – улучшение жилищных условий 8 666 семей направили свои сертификаты на эти цели. На втором месте – образование детей. 4 165 югорских семей выбрали это направление. Выплатами с маткапитала воспользовались 5 167 югорских семей. Еще 2 310 семей направили средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии и единовременную выплату остатка в размере 10 000 рублей.
Семьи имеют право распорядиться средствами государственной поддержки на следующие цели:
– на ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет;
– на образование ребенка (детей);
– на улучшение жилищных условий;
– на реконструкцию дома блокированной застройки;
– на накопительную пенсию лица (владельца сертификата);
– на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.
«Хочу обратить особое внимание на то, что средства материнского капитала можно направить только на цели, определенные законом. Маткапитал направляется путем перечисления средств непосредственно на счета организаций – исполнителей услуг: кредитных организаций, строительной компании, образовательных учреждений и так далее. При выборе любого варианта распоряжения, средства материнского капитала нельзя обналичить», – подчеркнула Ольга Галюк заместитель управляющего Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Напомним, всего за 2024 год Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оформило сертификаты на материнский капитал 8 686 семьям региона.
Инструкции «Как подать заявление для направления маткапитала через Госуслуги» можно скачать здесь: https://sfr.gov.ru/branches/hmao/info/~0/7666
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре