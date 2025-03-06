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Открыт прием заявок на Открытый фестиваль военно-патриотической песни Уральского федерального округа «Работайте, братья»

06.03.2025

«Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» - эти песни в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу согревали человеческие души, воспевали мужество, отвагу и призывали
к подвигам.

И сегодня песня в строю с нашими бойцами СВО и помогает преодолевать военные трудности.

Югра объявляет о старте заявочной кампании Открытого фестиваля военно-патриотической песни Уральского федерального округа «Работайте, братья».

О патриотизме, солдатской дружбе, любви можно рассказать в следующих номинациях:

  • Песня гражданско-патриотического звучания;
  • Песни Великой Победы;
  • Поэзия песни;
  • Специальная номинация «За ленточкой» (творческий конкурс для участников специальной военной операции.

Участниками фестиваля могут стать творческие коллективы и отдельные исполнители учреждений культуры и образования, сотрудники правоохранительных органов
и МЧС России, военнослужащие, участники СВО и члены их семей, ветераны боевых действий.

Прием заявок осуществляется до 8 мая по ссылке: https://clck.ru/3GcJC2.

Сохраним память о героях России вместе!

06.03.2025

06.03.2025