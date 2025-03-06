Открыт прием заявок на Открытый фестиваль военно-патриотической песни Уральского федерального округа «Работайте, братья»

«Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» - эти песни в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу согревали человеческие души, воспевали мужество, отвагу и призывали

к подвигам.

И сегодня песня в строю с нашими бойцами СВО и помогает преодолевать военные трудности.