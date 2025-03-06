Ветеранам Великой Отечественной войны в Югорске вручили юбилейные медали
Медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, учрежденные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, вручили накануне югорским ветеранам
94-летнюю Людмилу Васильевну Почкалину война застала ещё ребёнком. Ее отца забрали на фронт, где вскоре он попал в плен и умер в концлагере в Словакии. Матери приходилось много работать, чтобы прокормить семью, поэтому всю заботу о младшем брате возложили на плечи Людмилы. Когда в деревне открыли ясли, наравне со взрослыми она работала на полях летом, зимой — на заготовке дров для фронта. В 2010 году по просьбе дочери Людмила Васильевна переехала в Югорск. Воспитала троих детей, в семье два внука, растут два правнука.
Когда началась война, Гасиму Камальдинову только исполнилось 11 лет. Он помогал в колхозе, где всему приходилось учиться самому: весной был занят в посевных работах, осенью – в сборе урожая. Также наравне с другими он заготавливал лыко для плетения лаптей, пас скотину. После окончания войны работал на опасной работе — на реке Ирень сплавлял древесину. В 1978 году в его семье родилась дочь, и супруги приняли решение переехать в поселок Комсомольский. Сейчас у 95-летнего Гасима Камальдинова трое внуков.
В первые дни войны ушел на фронт и отец Алексея Максимовича Григорьева. Мальчику было 10 лет.
В одном из боев отец получил серьезное ранение и был направлен в составе трудовой армии на работу на литейный завод. Алексей вместе с другими деревенскими детьми работал на колхозных полях: пахал, боронил, сеял, возил лес на лошадях. Он вспоминает, что работать приходилось тяжело и много, питание было очень скудным: похлебка из трав, хлеб из семян растений, лепешки из мерзлой картошки. В поселок Комсомольский Алексей Максимович вместе со своей семьей переехал в 1969 году. Вырастил двоих детей, в семье 4 внука и 5 правнуков.