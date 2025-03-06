В Сургут прибудет Эшелон Победы

Приятным подарком ко Дню Победы для югорчан станет прибытие «Эшелона Победы».

«Ретро-состав сделает остановку на железнодорожной станции Сургута в мае. Точная дата пока не известна», — сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».