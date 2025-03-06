В Сургут прибудет Эшелон Победы
Приятным подарком ко Дню Победы для югорчан станет прибытие «Эшелона Победы».
«Ретро-состав сделает остановку на железнодорожной станции Сургута в мае. Точная дата пока не известна», — сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».
Вагоны поезда — еще со времен Великой Отечественной войны, отреставрированы и оформлены по разным темам, каждый — как отдельный выставочный зал на колесах. Как правило, вместе с поездом приезжает и военная техника: танки, пушки и легендарная «Катюша».
Напомним, что «Эшелон Победы» уже был в Сургуте два года назад, в мае 2023-го.
Кроме того, там же сообщили о том, что в югорской столице запустили автобусные экскурсии «Ханты-Мансийск — город трудовой доблести». Двухчасовой маршрут включает различные исторические места, в том числе смотровые площадки и мемориалы.
Во время поездки можно узнать о заслугах, благодаря которым Ханты-Мансийск получил такой почетный статус и как местные жители трудились в тылу во время Великой Отечественной войны.