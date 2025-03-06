77 участников СВО и ветеранов боевых действий станут слушателями первого потока образовательного проекта «Герои Югры»
Обучение участников первого потока образовательного проекта «Герои Югры» стартует 13 марта. Сегодня на Оргкомитете проекта утвердили списки участников, рассмотрели сформированную образовательную программу.
«К зачислению ветеранов применялись критерии, используемые РАНХиГС на федеральном проекте "Время героев". Тем, кто не попал в первый поток "Героев Югры" из-за отсутствия высшего образования, предложено воспользоваться льготным правом для получения образования в вузах региона. Всем заявившимся на интенсив доступен чат-бот с разъяснением мер поддержки, которыми ветераны могут воспользоваться в регионе, а также 10 обучающих курсов и адресное социальное сопровождение», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Слушателей ждет интересный сбалансированный интенсив в очном и онлайн-форматах. Ректор Югорского государственного университета Роман Кучин доложил о готовности к реализации образовательных программ. Напомним, что проект «Герои Югры» реализуется на базе ЮГУ при методической поддержке РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
«Мы подготовили две образовательные программы: это «Государственное и муниципальное управление» — в очно-заочной форме и "Менеджмент организации (в сфере государственного и муниципального управления)" — только заочная форма. Значительная часть в образовательных треках отведена стажировкам и наставничеству. Для этого прошел подготовку большой пул наставников — заместители губернатора, представители органов исполнительной власти, руководители образовательных организаций. Для реализации образовательной программы будут также в качестве спикеров приглашены ведущие эксперты России. Поэтому могу заверить, обучение пройдет на высоком уровне», — прокомментировал Роман Кучин.
Отметим, что курс разделен на пять модулей, которые знакомят с теорией, практикой и технологиями государственного и муниципального управления, особенностями социально-экономического развития автономного округа, основами государственной политики в области противодействия коррупции и экстремизму, цифровыми технологиями в сфере публичной власти.
Кроме того, программа включает личностное развитие, культурно-просветительские и творческие мероприятия и личностно-профессиональную диагностику. Результатом станет защита выпускной аттестационной работы по теме, выбранной и разработанной совместно с наставником.
Участники Оргкомитете проекта также отметили важность усиления информированности ветеранов и действующих участников СВО о проекте и его этапах. В частности, поручено постоянно дополнять раздел «Вопрос-ответ» на официальном сайте проекта в соответствии с актуальными вопросами участников.
Ранее мы сообщали, что губернатор Югры Руслан Кухарук на площадке РАНХиГС подписал с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым соглашение о сотрудничестве по ряду инициатив, в частности, по образовательному проекту — «Герои Югры».