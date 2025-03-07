В Югре вневедомственная охрана Росгвардии рассказала региональным журналистам об особенностях своей профессии
В Сургуте представители межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в 61-ю годовщину со дня образования подразделения, которая отмечается 4 марта 2025 года, организовали для региональных корреспондентов цикл мероприятий.
Заместитель начальника Сургутского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО – Югре» майор полиции Александр Берсенёв проинформировал съемочную группу телеканала «Сургут 24» об одном из образцовых подразделений Росгвардии в Югре, под надежной защитой которого находятся объекты различных форм собственности и квартиры не только на территории Сургута, но и Лянтора, поселков Федоровский и Нижнесортымский.
Дежурный Центра оперативного управления Сургутского МОВО капитан полиции Татьяна Верхоглядова приняла участие в программе «Актуальный вопрос» на «Авторадио. Сургут», где рассказала радиослушателям о своей службе, секретах поддержания себя в хорошей физической форме. Офицер Росгвардии встретилась и с журналистами городской газеты «Сургутская трибуна».
Сегодня для охраны имущества граждан применяется современное оборудование средств охраны, а также альтернативные каналы связи, в том числе — интернет, GSM, радиоканал. Ведется установка кнопок тревожной сигнализации в автотранспорте с подключением к мониторинговой спутниковой системе.
Кроме этого, росгвардейцыкруглосуточно патрулируют улицы города, предотвращая преступления и правонарушения.
ВКонтакте, Telegram, Яндекс.Дзен, Одноклассники
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре