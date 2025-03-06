В Музее геологии, нефти и газа прошло партнёрское профориентационное мероприятие Уральского государственного архитектурно-художественного университета

Сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре принимают участие в совместных межведомственных оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых на территории автономного округа в связи с участившимися случаями нарушения законодательства в области рыболовства и торговли рыбной пр