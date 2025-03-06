В Музее геологии, нефти и газа прошло партнёрское профориентационное мероприятие Уральского государственного архитектурно-художественного университета
В музее прошло уникальное партнёрское профориентационное мероприятие для школьников. Наставниками будущих абитуриентов и специалистов стали доценты кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского государственного архитектурно-художественного университета – Ольга Береговая и Михаил Береговой.
6 марта в Музее геологии, нефти и газа состоялось уникальное событие, объединившее искусство, творчество и профессиональное мастерство. Доценты кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского государственного архитектурно-художественного университета – Ольга Береговая и Михаил Береговой рассказали ученикам восьмых и девятых классов школ №5 и №6 города Ханты-Мансийска про особенности обучения в одном из ведущих вузов страны, готовящих высококвалифицированные кадры в области градостроительства, архитектуры, дизайна, изобразительного искусства.
В рамках мероприятия школьники узнали о многообразии творческих профессий факультетов УрГАХУ, в частности, профессии художника декоративно-прикладного искусства, где студенты изучают работу с горячими эмалями, создание ювелирных гарнитуров, каменных мозаик и других уникальных техник.
После презентации УрГАХУ, мероприятие продолжилось экскурсией по новой партнёрской выставке музея «Каменные грани творчества», где представлены экспонаты из фондов музея и работы студентов кафедры декоративно-прикладного искусства УрГАХУ. Участники увидели шкатулки, украшения, каменные скульптуры и арт-объекты обучающихся по профилю «Художественная обработка металла» УрГАХУ, созданные с использованием традиционных и современных технологий. Эти работы демонстрируют эксперименты с материалами и техниками, такими как ручная резьба по камню, каменная мозаика, художественная обработка металла, отливка эмалей и многое другое.
От теории – к практике: в продолжение мероприятия Ольга Береговая и Михаил Береговой провели творческие мастер-классы с использованием каменных заготовок и ювелирного воска. Под их руководством школьники познакомились с основами ювелирного мастерства: обработкой камня и созданием моделей колец из ювелирного воска. Стоит отметить, что заготовки, созданные участниками, будут отправлены в Екатеринбург для отливки в латуни на память. Мастер-классы УРГАХУ также стали частью проекта «Интеллектуальный потенциал университета – Родине».
Ольга Береговая, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства УрГАХУ:
«Наша цель – заинтересовать детей творчеством, в частности работой с художественным металлом. Мы надеемся, что через практику они откроют в себе творческий потенциал и, возможно, в будущем станут нашими студентами. Сотрудничество с Музеем геологии, нефти и газа для нас особенно ценно, ведь такие проекты помогают показать, как искусство и профессия могут быть связаны с родным регионом».
Наставники отметили, что декоративно-прикладное искусство в Югре – свободная ниша, и призвали школьников учиться на Урале, чтобы возвращаться в родной регион и развивать его культурный потенциал.
Музей геологии, нефти и газа выражает благодарность УрГАХУ и лично Ольге и Михаилу Береговым за работу в профориентационном направлении и вклад в развитие творческого потенциала молодежи Югры. Уверены, что такие мероприятия вдохновляют детей на новые достижения и помогают им найти свое призвание.