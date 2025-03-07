Подведены итоги Открытого фестиваля анимационных фильмов «Неизведанная вселенная»
Талантливые аниматоры из разных уголков нашей страны и Республики Беларусь приняли участие в Открытом фестивале анимационных фильмов «Неизведанная вселенная» Окружного Дома народного творчества.
В адрес организаторов поступило 123 заявки в различных техниках из 24 регионов России и Республики Беларусь.
О традициях народов мира и историческом наследии рассказали участники в своих работах.
Пока жюри подводило итоги, в социальных сетях состоялось онлайн-голосование на «Приз зрительских симпатий». Наибольшее количество голосов набрала работа «Анимационный словарь хантыйских слов» детской анимационной студии «Карусель» (Нижневартовский район, ХМАО-Югра).
Ознакомиться с полным списком Лауреатов и Дипломантов можно в прикрепленном документе.
Мы поздравляем победителей и благодарим участников фестиваля! Желаем новых творческих идей, вдохновения и осуществления самых смелых проектов!
Все участники будут награждены электронными памятными дипломами в срок до 6 апреля 2025 года.