В Музее геологии, нефти и газа прошло открытие новой партнёрской выставки «Каменные грани творчества»
6 марта 2024 года в Музее геологии, нефти и газа прошло торжественное открытие партнёрской выставки «Каменные грани творчества», посвященной искусству камнерезного мастерства. Мероприятие стало ярким событием в культурной жизни Ханты-Мансийска. Почётными гостями открытия стали ветераны геологической отрасли.
Выставка раскрывает многовековую историю камнерезного искусства, которое зародилось на Урале в начале XVIII века и достигло своего расцвета в XIX веке благодаря мастерам, работавшим с малахитом и другими самоцветами. Сегодня традиции этого искусства продолжают современные художники, в том числе талантливые студентки Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ), чьи работы заняли центральное место на выставке.
На открытии выставки директор музея и приглашенные представители партнёров выставки — доценты кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского государственного архитектурно-художественного университета – Ольга Береговая и Михаил Береговой — поприветствовали ветеранов геологической отрасли, а также поздравили их с наступающим Международным женским днём.
Участники открытия смогли увидеть на стендах уникальные экспонаты из фондов музея, а также современные произведения камнерезного искусства студентов УрГАХУ: изящные ювелирные украшения, арт-объекты, шкатулки, малую каменную пластику и каменную мозаику.
Акцентом партнёрской выставки в преддверии Международного женского дня стали постеры с изображениями женщин, держащих в руках каменные шедевры, — в съемках участвовали как сотрудники музея, так и приглашенные ветераны геологической отрасли.
Выставка «Каменные грани творчества» не только подчеркивает историческую значимость камнерезного искусства, но и демонстрирует его современное развитие, в котором всё большее участие принимают женщины. Их работы, наполненные оригинальностью и профессионализмом, стали ярким подтверждением того, что искусство обработки камня продолжает развиваться, обретая новые формы и смыслы.
Выставка продолжит свою работу до конца апреля. Приглашаем всех желающих познакомиться с магией камня и насладиться уникальными произведениями искусства!