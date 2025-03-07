В Музее геологии, нефти и газа прошел концерт бардов, приуроченный к Международному женскому дню
6 марта 2024 года в конференц-зале музея состоялся вечер бардовской песни, посвященный предстоящему Международному женскому дню. Мероприятие, организованное с особым вниманием к традициям и культуре, собрало ветеранов геологической отрасли, представителей культурных организаций Югры, партнёров музея и жителей Ханты-Мансийска.
Бесплатный концерт под названием «Четверть века спустя» порадовал всех, кто ценит искренность, романтику и душевность бардовской музыки. Группа «Двое в пиджаках и Ко» подарила зрителям незабываемые эмоции, исполнив известные произведения Юрия Визбора и Олега Митяева. Проникновенные голоса Ильдара Насырова и Эдуарда Бургардта, гитарные переборы и искренняя манера исполнения создали неповторимую атмосферу, наполненную ностальгией, теплом и романтикой.
Особую значимость мероприятию придало присутствие ветеранов геологической отрасли, чьи истории и опыт тесно переплетаются с темами песен о путешествиях, первопроходцах и романтике маршрутов. Культурные организации Югры и партнёры музея также внесли свой вклад в создание атмосферы вечера, подчеркнув своим присутствием важность сохранения традиций и поддержки творческих инициатив.
Зрители погрузились в мир искренних эмоций и поэзии, подпевая знакомым строкам. Вечер стал прекрасным началом празднования Международного женского дня, подарив всем присутствующим возможность настроиться на лирический лад и насладиться атмосферой музыки прошлых лет. В завершение вечера руководство музея поздравило ветеранов с наступающим праздником букетами весенних цветов.
Стоит отметить, что в этом году группа «Двое в пиджаках и Ко» празднует юбилей – 25 лет со дня основания. Название концерта – «Четверть века спустя» – стало отсылкой к этому знаменательному событию. Как выразились сами участники группы, исполненные ими песни сопровождали молодежь того времени, когда совершались судьбоносные геологические открытия, и продолжают греть души по сей день.
Благодарим всех, кто присоединился к нам, ваше участие сделало этот вечер по-настоящему особенным!