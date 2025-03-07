Борис Хохряков наградит вартовчан за заслуги перед городом
9 марта Председатель Думы Югры Борис Хохряков будет работать в Нижневартовске. В воскресенье пройдут мероприятия, приуроченные к 53-й годовщине со дня преобразования рабочего поселка Нижневартовский Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа в город окружного значения.
Утром состоятся соревнования «Кубок главы города по лыжным гонкам «Лыжня для всех», которые пройдут на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга». Участие могут принять все желающие. Затем во Дворце искусств – торжественная церемония вручения наград, где Борис Сергеевич вручит ряд наград Думы автономного округа.
Также для вартовчан подготовлен праздничный концерт «Там, где живет любовь» и на площади Нефтяников концертная программа.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа