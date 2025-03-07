В Югре Росгвардия и Рыбоохрана проводят совместные природоохранные мероприятия
Сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре принимают участие в совместных межведомственных оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых на территории автономного округа в связи с участившимися случаями нарушения законодательства в области рыболовства и торговли рыбной продукцией, в том числе на путях транспортировки в зимнее время года – автотрассах и «автозимниках».
Бойцы спецподразделения Росгвардии оказывают силовую поддержку государственным инспекторам Нижнеобского территориального управления Росрыболовства. При взаимодействии с сотрудниками окружного ОБДПС УМВД на автодороге Ханты-Мансийск – Тюмень организован мобильный пост.
Проверке подвергаются транспортные средства.
Установление мобильного поста – важный шаг в борьбе с правонарушениями в сфере рыболовства, позволяющий оперативно реагировать на возможные преступления, связанные с провозом незаконно выловленных водных биоресурсов, а также изготовленной из них продукции.
В дальнейшем планируется продолжение совместных мероприятий, что позволит сохранить биологическое разнообразие региона и обеспечить устойчивое развитие рыбного хозяйства.
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