Губернатор Югры посетил показ российского фильма на «Духе огня»
Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил показ заключительного фильма в конкурсной программе российского кино XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня».
Киносказка «Огниво против Волшебной Скважины» — первая полнометражная работа режиссера и композитора Анджея Петраса. Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.
Сюжет музыкальной сказки вдохновлен классическим произведением Ханса Кристиана Андерсена «Огниво».
По сюжету король Дании услышал предсказание, что принцесса выйдет замуж за простого солдата. Сей же час он заточил дочь в башню, казнил всех сказочников и предсказателей, а солдат отправил сражаться… Теперь королевством заправляет коварный обер-полицмейстер. Он мечтает жениться на принцессе, командует глупыми жандармами и тайно использует свои магические артефакты — волшебную скважину и карильон. Но бравый солдат Ганс, раздобыв у ведьмы-неудачницы волшебное огниво, спасает Датское королевство от колдовства обер-полицмейстера и женится на принцессе.
Как заметил руководитель региона, команде, работавшей над проектом, удалось привнести в экранизацию свой свежий взгляд, что особенно важно для дебютного фильма.
«Сочетание кукольного театра, музыки, волшебства и приключений особенно понравилось юным зрителям», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Он добавил, что уже сегодня вечером югорчане узнают имена победителей конкурсных программ фестиваля. Присоединиться к торжественной церемонии закрытия «Духа огня» можно будет онлайн — трансляция доступна по ссылке.