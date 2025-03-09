В Ханты-Мансийске завершился Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня»
В Ханты-Мансийске завершился XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». За пять дней Югра успела стать домом для зажигательных, творческих и невероятно талантливых людей со всего мира.
Главную награду фестиваля, «Золотую тайгу» за лучший дебютный фильм в международном конкурсе получила картина «Убить монгольскую лошадь», режиссер Сяосюань Цзян (Малайзия — Китай/Гонконг — США — Республика Корея — Япония — Таиланд). «Серебряная тайга» досталась картине «Семя пустыни», режиссер Себастьян Парра (Колумбия), «Бронзовая тайга» — фильму «Тегеран, каким вы его еще не видели», режиссер Али Бехрад (Иран — Великобритания)
Кроме того, награды получили победители в специальных номинациях:
«Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм (за лучшую режиссуру) — «Ветер», режиссер Сергей Члиянц;
приз президента «Духа огня» Эмира Кустурицы «Золотая тайга» — «Наступит лето», режиссер Кирилл Султанов;
спецприз «За сохранение культурных традиций» от генерального партнера компании «Газпром нефть» — «Огниво против волшебной скважины», режиссер Анджей Петрас.
Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Югры Руслан Кухарук, в этом году фестиваль объединил более 17 000 человек, многие из которых за это время смогли не просто погрузиться в мир кино, но и найти настоящих друзей под эгидой искусства.
«Благодарю президента кинофестиваля Эмира Кустурицу, наше уважаемое жюри, генерального партнера «Газпром нефть» и коммуникационного партнера Фонд Росконгресс за плодотворное сотрудничество, зрителей и участников — за пламя сердец, которым вы согревали Югру на протяжении этих пяти дней! Большое вам спасибо!» — заявил глава региона.
Как подчеркнул президент «Духа огня», сербский режиссёр Эмир Кустурица, фестиваль уже хорошо зарекомендовал себя. По его словам, самым важным в оценке является качество представленных фильмов.
«Дух огня» в этом году собрал кинодебюты из 14-ти стран мира. Фестиваль стал площадкой не только для показов картин, но и для деловой и образовательной программ, где кинематографисты, представители бизнеса и власти обсудили ключевые вопросы развития кино.
«Поздравляю победителей конкурсных программ! Сегодня вы — триумфаторы, пусть югорская земля станет для вас точкой отсчета на пути к новым свершениям! Верю, что наследие «Духа огня» будет звучать во многих российских и иностранных проектах», — добавил губернатор Югры.
Гости фестиваля познакомились с жизнью и культурой Югры, наладили творческие контакты и пообещали обязательно вернуться.
«Рад, что нам удалось влюбить в Югру, Россию людей, которые разговаривают на одном языке – языке искусства кино. Мы будем ждать вас в следующем году уже на 24-ом фестивале кинодебютов «Дух огня»! Место встречи — Ханты-Мансийск, Югра», — сказал Руслан Кухарук.