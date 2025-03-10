В Югре росгвардейцы провели праздничные мероприятия в честь Международного женского дня
Накануне Международного женского дня в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре состоялась всероссийская акция «Женщины в погонах». В рамках проекта представительницы прекрасной половины человечества, проходящие службу в ведомстве, встретились с воспитанниками подшефных социальных учреждений и рассказали ребятам о том, как выбрали неженскую профессию.
На одном из мероприятий в Ханты-Мансийском центре содействия семейному воспитанию начальник пресс-службы территориального органа Росгвардии подполковник полиции Наталья Васильченко поделилась с ребятами особенностями работы в подразделении по взаимодействию со СМИ, опытом организации и проведения интересных акций и спецпроектов, продемонстрировала имиджевые видеоролики, подготовленные пресс-службой ведомства.
В честь праздника в подразделениях вневедомственной охраны Росгвардии состоялся конкурс детского рисунка. Участники с энтузиазмом подошли к созданию ярких и трогательных работ, вдохновленных темой весны, материнства и семейных ценностей.
По итогам конкурса победители были отмечены дипломами и ценными подарками.
На торжественном мероприятии в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре военнослужащие и сотрудники поздравили женский коллектив ведомства, вручив представительницам прекрасного пола букеты цветов и подарки.
В своей приветственной речи начальник территориального органа Росгвардии полковник полиции Евгений Симаков пожелал женщинам семейного счастья, успехов в службе и прекрасного весеннего настроения.
Продолжилась праздничная программа выступлением артистов спортивно-бального клуба «Светлана».
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