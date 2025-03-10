Борис Хохряков поздравил с 8 Марта активисток движения «Шьём для наших»
Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России», Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил мастериц с Международным женским днем.
От партийцев он передал участницам волонтёрского движения «Шьём для наших» 221 килограмм ткани. Это позволит изготовить для бойцов новые футболки и балаклавы, что особенно актуально с наступлением тёплого времени года.
«Мы искренне гордимся вашим трудом, ведь только в прошлом году вы отправили за «ленточку» свыше 11 600 изделий для военнослужащих. А с начала этого года вашими руками уже сшито почти 1 800 вещей. Если вы сохраните такой темп, то к концу года сможете побить собственный рекорд», — сказал Борис Хохряков.
В свою очередь руководитель волонтёрского движения Екатерина Парсаева подчеркнула, что, если считать с 2022 года по сегодняшний день, то мастерицы пошили и отправили в зону СВО больше 21 тысячи различных изделий, включая маскировочные халаты, антидроновые одеяла.
«От всего Регионального отделения партии, депутатского корпуса Югры и от себя лично благодарю вас за бескорыстную помощь и безграничную любовь, за то, что в каждую сшитую вещь вы вкладываете частичку своей души, тепла и любви! Ваша помощь бесценна! Крепкого здоровья и хорошего настроения!» — поздравил участниц движения Борис Хохряков.