В Югре стартует Неделя по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С
С 10 по 16 марта 2025 года Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделей по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С.
Гепатит С — заболевание, при котором поражается преимущественно печень, однако могут повреждаться также почки или щитовидная железа. Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека.
Главный инфекционист Югры Людмила Катанахова, отмечает, что наибольший риск заражения существует у людей, которые употребляют инъекционные наркотики. Также возможен риск при использовании нестерильных инструментов в стоматологических клиниках или салонах красоты во время маникюра и педикюра, при нанесении татуировок и пирсинге. В домашних условиях можно заразиться через общие с другими членами семьи бритвы или маникюрные принадлежности. Вирус может передаваться половым путем, а также от инфицированной матери к ребенку во время беременности или родов.
По словам эксперта, вирус не передается через грудное молоко, пищевые продукты и воду. Чтобы минимизировать риск заражения необходимо, в первую очередь, не употреблять наркотики, обращаться только в лицензированные салоны, пользоваться личными предметами гигиены, обязательно использовать барьерные средства защиты (презервативы). Важно пройти обследование на вирус гепатита С перед планированием беременности.
Если при обследовании получен положительный результат анализа на антитела к гепатиту С, необходимо обратиться к инфекционисту, либо к гастроэнтерологу или участковому врачу для дообследования и подбора терапии.
«В большинстве случаев гепатит С может протекать бессимптомно. При длительном течении заболевания может появиться слабость, повышенная утомляемость, головная боль, кожный зуд, пожелтение белков глаз. К сожалению, бывают случаи, когда пациенты обращаются за медицинской помощью при наличии цирротических изменений в печени и на стадии выявления первичного рака печени», — поясняет Людмила Катанахова.
Вирус можно диагностировать с помощью таких исследований, как биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной полости и другие.
Заболевание уже многие годы является излечимым. Прием курса противовирусных препаратов полностью удаляет вирус гепатита С из организма человека. Лечение имеет много особенностей, поэтому назначить препараты может только врач. Самое главное, вовремя начать терапию.