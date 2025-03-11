15 марта в Ханты-Мансийском районе состоятся открытые региональные соревнования по охотничьему биатлону.
Состязания пройдут в деревне Ярки, на берегу протоки Горная. Протяженность пролегающей в пойме трассы составит 3 километра, участники пройдут ее на специальных охотничьих лыжах. Также они будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки, умении ставить капканы на соболя и разведении костра.
На старт выйдут участники в двух категориях: от 14 до 17 лет и взрослые спортсмены. Подать заявку на участие могут команды общественных организаций обществ рыбаков и охотников, а также участники в личном зачете.
Организаторы турнира – АУ «ЮграМегаСпорт», администрация Ханты-Мансийского района и МБУ ХМР «Досуговый центр «Имитуй». Для гостей и участников будут организованы концертная программа творческих коллективов района, мастер-классы по традиционным ремеслам ханты и манси, фотозона, дегустация национальной кухни, катание на снегоходе. Также все желающие смогут попробовать свои силы в северном многоборье. Открытие турнира в 10.00.
Напомним, соревнования по охотничьему биатлону пройдут в Ханты-Мансийском районе уже в четвёртый раз, в прошлом году они получили статус окружного первенства.