В Ханты-Мансийске покажут хореографический спектакль «МЫС.ТВОР.ЧЕЛ»
Кто он – творческий человек? О чем он думает и как в его голове рождаются гениальные мысли? Ответы на эти вопросы Вы сможете получить на хореографическом спектакле студий эстрадного танца «Колибри» и современной хореографии «LIGHT IT» Окружного Дома народного творчества.
Премьера состоится 20 апреля в 17 часов на сцене Центра искусств одаренных детей Севера.
Спектакль на языке современной хореографии расскажет об офисном сотруднике шумного мегаполиса, чья жизнь посвящена скучной работе. В один миг в его голове появится Искра, которая вовлечет героя в мир творчества и вдохновения и поможет изменить свою реальность.
Автор и режиссер-постановщик: Екатерина Тундыкова, руководитель студии эстрадного танца «Колибри» и студии современной хореографии «LIGHT IT».
Звукорежиссер: Петр Двоеглазов.
Дизайнер костюмов: Наталья Мороз.
Приобрести билеты можно по ссылке: https://clck.ru/3HDtr2 (в том числе по Пушкинской карте).