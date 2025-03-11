Продолжается прием заявок на Окружной фотоконкурс «День Победы глазами детей»
Окружной Дом народного творчества продолжает принимать работы на фотоконкурс, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот конкурс — замечательная возможность для детей проявить свои творческие способности и взглянуть на важнейшую веху нашей истории через призму детского восприятия.
Прием заявок: с 18 февраля по 30 марта.
Номинации конкурсных работ:
1. Портрет — работа, в основе которой лежит портрет человека в тематике конкурса. Позирование в определённом образе по замыслу фотографа.
2. Сюжетная фотография — работа, передающая основную идею через изображение конкретного момента, историю или семейные ценности.
Для участия необходимо заполнить Яндекс.Форму: clck.ru/3GUyYS .
Организаторы конкурса:
- Окружной Дом народного творчества;
- Елена Гембач и Олеся Ныч – руководители Креативного агентства событий «МЕД».
Партнеры Конкурса:
Школа социальных танцев «TE AMO», Театр танца «Батман», Фехтовальный клуб «На острие», Центр развития детей «Пишичитайка», Ханты-Мансийский театр кукол.
Помним, гордимся и чтим!