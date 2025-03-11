В Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре проходят лекции Российского общества «Знание»
В структурных подразделениях Управления Росгвардии по ХМАО – Югре состоялись мероприятия с участием представителей Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», тема встреч – военно-политическое информирование личного состава о современной геополитической обстановке в мире и стратегии, которую реализует Россия, проводя специальную военную операцию, роли защитника Отечества в современных условиях.
В столице Югры росгвардейцев посетил политолог, социолог, директор Научно-образовательного центра «Югра-Социум», советник главы г. Ханты-Мансийска Илья Верховский.
В Сургуте для личного состава трех подразделений Росгвардии – ОМОН «Стерх», СОБР «Норд» и городского межмуниципального отдела вневедомственной охраны лекцию провел председатель комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Молодежного парламента при Думе ХМАО – Югры Алексей Ибашев.
А в Нижневартовске сотрудники городского межмуниципального отдела вневедомственной охраны встретились с лектором общества «Знание» Олегом Долгицким. Обсуждались вопросы национальной безопасности.
Мероприятия Российского общества «Знание» проводятся в Росгвардии регулярно. Перед военнослужащими и сотрудниками ведомства выступают выдающиеся деятели политики и науки.
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