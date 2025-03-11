Югра занимает второе место в рейтинге экономического потенциала регионов России
Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил об итогах состоявшейся накануне в Москве рабочей встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, где речь шла об основных показателях социально-экономического развития региона по итогам 2024 года.
«Рассказал о реализации национальных проектов в округе, региональных мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, предстоящих событиях и мероприятиях, запланированных в этом году. Также обсудили меры поддержки, которые предоставляются жителям и бизнесу в Березовском и Белоярском районах, относящихся к Арктической зоне РФ», — отметил Руслан Кухарук.
Отдельное внимание на встрече уделили вопросам адаптации к новым рыночным условиям в контексте развития топливно-энергетического комплекса. Руслан Кухарук подчеркнул, что по ряду направлений уровень технологического суверенитета Ханты-Мансийского автономного достигает 95%, в том числе с локализацией производств на территории Югры.
«Наблюдается рост всех экономических показателей региона: валовый продукт в 2024 году увеличился на 13%, объем промышленного производства вырос на 15,2%, а инвестиции в основной капитал – на 9,7%. По данным Фонда развития гражданского общества, Югра занимает 2 место в рейтинге экономического потенциала регионов РФ», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Губернатор Югры поблагодарил Валентину Матвиенко, Совет Федерации РФ за внимание к региону, за поддержку инициатив, направленных на создание комфортных условий для жизни в регионах Арктической зоны РФ и Крайнего Севера.