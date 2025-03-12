В Минстрое отметили достижения Югры в развитии жилищного строительства
По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука заместитель главы региона Азат Ислаев доложил министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину о развитии строительной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа, достигнутых результатах реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», а также планах работы в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на создание комфортных условий для проживания и улучшение качества жизни граждан.
Всего в Югре, по данным Росстата, за прошлый год введено 975,7 тысяч квадратных метров жилья. За январь этого года построено 35,1 тысяч квадратных метров. В округе строится 68 многоквартирных домов, что свидетельствует о динамичном развитии жилищного строительства. Важным достижением стало завершение строительства двух автомобильных дорог в Нижневартовске в рамках программы «Стимул». Это позволит улучшить транспортную инфраструктуру и повысить доступность социально значимых объектов для жителей города.
В 2024 году в регионе благоустроено 56 общественных территорий благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ханты-Мансийский автономный округ активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года в регионе реализовано 9 проектов-победителей, которые способствовали созданию современных и удобных общественных пространств.
Кроме того, в Югра досрочно завершена программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». С 2019 года в регионе расселено 901,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что значительно улучшило жилищные условия 57,2 тысяч граждан.
В завершение встречи в качестве признания заслуг региона Ирек Файзуллин вручил Азату Ислаеву медаль «За безупречный труд и усердие» I степени.