В Югре Росгвардия поддержала всероссийский благотворительный марафон доноров «От сердца к сердцу»
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поддержали марафон доноров Росгвардии «От сердца к сердцу».
В мероприятии приняли участие представители подразделений территориального ведомства, дислоцированные в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Белоярском.
С начала года росгвардейцы в Югре более чем на 50 литров пополнили банк крови, а также её составляющих – плазмы и тромбоцитов – в медучреждениях региона.
А в начале марта представители ведомства со своими детьми, возраст которых достиг 18-летия, принимали участие во всероссийской акции «День донорского совершеннолетия».
«Участвуя в донорской акции, представители нашего ведомства дают шанс на выздоровление сотням югорчан. Многие пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, имеют реальный шанс вернуться к жизни», – подвел итог акции начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
ВКонтакте, Telegram, Яндекс.Дзен, Одноклассники
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре