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В Югре Росгвардия поддержала всероссийский благотворительный марафон доноров «От сердца к сердцу»

13.03.2025

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поддержали марафон доноров Росгвардии «От сердца к сердцу».

В мероприятии приняли участие представители подразделений территориального ведомства, дислоцированные в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Белоярском.

С начала года росгвардейцы в Югре более чем на 50 литров пополнили банк крови, а также её составляющих – плазмы и тромбоцитов – в медучреждениях региона.

А в начале марта представители ведомства со своими детьми, возраст которых достиг 18-летия, принимали участие во всероссийской акции «День донорского совершеннолетия».

«Участвуя в донорской акции, представители нашего ведомства дают шанс на выздоровление сотням югорчан. Многие пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, имеют реальный шанс вернуться к жизни», – подвел итог акции начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков. 

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Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

13.03.2025

13.03.2025