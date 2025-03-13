Отделение СФР по ХМАО – Югре предостерегает граждан от мошенников!
Мошенники постоянно ищут способы обмана граждан, особенно людей старшего возраста. Из-за этого пенсионеры часто сталкиваются с различными манипуляциями и становятся жертвами злоумышленников.
Как обманывают мошенники:
- распространяют недостоверную информацию в социальных сетях и мессенджерах о волне проверок пенсионеров со стороны Социального фонда, Налоговой службы и отделов социальной защиты;
- распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры пожилых граждан с целью сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;
- недобросовестные юристы навязывают пожилым людям платные услуги. Пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами и даже перерасчеты пенсии в большую сторону.
Не поддавайтесь на эти уловки! Сотрудники Отделения СФР по ХМАО-Югре никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами. Если к вам пришли люди и представились работниками Социального фонда – не верьте, это — мошенники!
Отделение СФР по ХМАО-Югре настоятельно рекомендует жителям региона не доверять сомнительным предложениям и не пользоваться платными услугами. Все сервисы по оформлению и перерасчету пенсий бесплатно предоставляют клиентские службы, а также МФЦ.
Если у вас появились вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
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Социальный фонд России по ХМАО – Югре