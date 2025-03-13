В Ханты-Мансийские торжественно встретили участников Кубка защитников Отечества
Дорогих гостей — настоящих героев принимает на этой неделе Ханты-Мансийск. В югорской столице в течение ближайшей недели пройдет первый в истории нашей страны Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта.
В соревнованиях участвуют около 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Карелии, Башкортостана, Мордовии, Марий Эл, Татарстана, Ямала, Хакасии, Якутии, Красноярского, Алтайского краев, Тамбовской, Кемеровской, Курской, Иркутской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской, Тульской, Омской, Рязанской, Новгородской, Томской областей и многих других субъектов. Они примут участие в соревнованиях по следж-хоккею, горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону.
Сегодня торжественный прием гостей с югорским колоритом, песнями и обрядами народов Севера и югорскими лакомствами состоялся в гостинице «Олимпийская», где во время соревнований будут жить иногородние атлеты.
В составе делегации Республики Тыва в Ханты-Мансийск приехали четверо спортсменов. Бойцы выступят во всех дисциплинах, кроме следж-хоккея. Как рассказал член команды Торуш Ай-Хаан (на фото выше), в 2022 году, когда объявили частичную мобилизацию, они с друзьями решили отправиться в зону специальной военной операции добровольцами. После ранения и демобилизации стал социальным координатором сектора инвалидов в Фонде «Защитники Отечества». А теперь получил возможность представить свой регион на этих уникальных стартах.
«Сам я буду выступать в сноуборде. До СВО с этим видом спорта не был знаком. Но сейчас это мое хобби. Раньше разными видами спорта занимался. Участвовал в Кубке защитников Отечества по летним видам спорта в Белово Кемеровской области. Занял первое место в стрельбе из лука. Для таких, как я, организация таких проектов очень полезна в плане социализации, чтобы мы не унывали, не теряли оптимизма и сражались дальше», — с улыбкой сказал тувинец.
Юлиан Красавин из Сахалинской области наверняка будет одним из претендентов на призовые места в сноуборде. За его плечами 10 лет занятий этим экстремальным видом спорта. Юлиан работает учителем истории в школе. На СВО он ушел в ходе частичной мобилизации. В октябре 2023 года во время одного из боев наступил на мину. После консультации с врачами было принято решение ампутировать правую голень.
«Провел уроки, получил повестку. На следующее утро уже был на сборном пункте и отправился в военную часть. После месяца тренировок на полигоне отправился в зону боевых действий. Работал полевым медиком в танковых войсках, в пехоте. Участвовал в боях под Угледаром, потом под Новомихайловкой, пока не получил ранение. После лечения вернулся в свою школу», — рассказал ветеран боевых действий.
В быту наличие протеза сказывается не очень сильно, в целом уже привык, не считая некоторых мелочей, признается Юлиан.
«Считаю, легко отделался, руки на месте, колено есть, ходить можно, дискомфорт небольшой присутствует, но жить можно. На сноуборде вот катаюсь. Я еще до СВО 10 лет на доску вставал — у нас гора прямо в центре Южно-Сахалинска. А сейчас мне предложили записаться в спортшколу для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и теперь я занимаюсь под руководством заслуженного тренера России Ольги Дмитриевной Желтовой. Турнирных задач на Кубке перед собой не ставлю. Главное — получить удовольствие. Побеждать всегда приятно, но здесь это не главное. Очень здорово, что проводятся такие мероприятия для участников спецоперации, прежде всего для тех, кто проходит реабилитацию после ранений, чтобы ветераны не замыкались в себе, чувствовали внимание и поддержку. Это нас объединяет и дает почувствовать, что мы такие же люди, как и все, что все нормально, и нужно жить дальше. Спасибо фонду «Защитники Отечества» за этот турнир», — говорит участник соревнований.
Напомним, торжественная церемония открытия Кубка защитников Отечества состоится 13 марта в Центре развития теннисного спорта, начало в 19 часов.