«Кубок Защитников Отечества» стартовал в Югре.
В Ханты-Мансийске дан яркий старт Всероссийскому комплексному физкультурному мероприятию среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта. В торжественной церемонии открытия принял участие Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
475 человек представляют 60 регионов Российской Федерации. Столица Югры принимает соревнования по пяти видам спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд и хоккей-следж. На церемонии прошел парад регионов-участников. Торжественное событие сопровождали концертные номера, в том числе рассказывающие о традициях Югры.
Кубок Защитников Отечества – это не просто соревнование, это символ стойкости и несгибаемого духа тех, кто каждый день доказывает свою преданность Родине. Россия – страна, которая гордится своей историей, своими героями и теми, кто сегодня стоит на страже ее безопасности.
«Участники этого спортивного мероприятия – настоящие Герои этого Кубка, – отметил Борис Хохряков. – Их путь – это путь силы и мужества. Они доказали, что нет преград, которые нельзя преодолеть, если есть вера в себя и поддержка товарищей. Сегодня участники спецоперации выходят на спортивные арены, чтобы показать, что дух защитника Отечества непоколебим, что он способен побеждать не только на поле боя, но и в мирной жизни. Пусть каждый старт, каждый бросок, каждый спуск участников соревнований будут наполнены энергией и стремлением к лучшему результату».
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа