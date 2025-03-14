Росгвардейцы поддержали всероссийскую патриотическую акцию «Своих не бросаем» в Югре
В рамках всероссийской патриотической акции «Своих не бросаем» при участии военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО – Югре организована к отправке очередная партия гуманитарной помощи в районы специальной военной операции.
В рамках всероссийской патриотической акции «Своих не бросаем» при участии военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО – Югре организована к отправке очередная партия гуманитарной помощи в районы специальной военной операции.
Только за две недели инициативная группа волонтерского движения «Шьем для наших», в числе которой и представительницы теруправления ведомства, изготовили для бойцов, выполняющих боевые задачи СВО, военное имущество, десятки антидроновых одеял и почти 400 комплектов теплой одежды: утепленных тактических костюмов, толстовок и термобелья, а также шапок, балаклав и плащ-палаток.
В свободное время девушки шили теплую одежду и другое необходимое снаряжение по запросу бойцов. Основной фронт работы мастериц из тероргана Росгвардии – раскройка и резка тканей, установка фурнитуры. Отправка таких гуманитарных грузов проходит еженедельно.
Кроме этого росгвардейцы приняли участие в организации доставки 150 кубометров сибирского леса для инженерных сооружений оборонительного характера на линии боевого соприкосновения. Это уже вторая партия леса из Югры для наших бойцов.
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