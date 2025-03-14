Сформирован график строительных и ремонтных работ в Ханты-Мансийске
Так, в этом году будет завершено возведение улично-дорожной сети в микрорайоне Береговая зона, а также на улицах Самаровской, Рыбацкой и Местной. Общая протяженность – до 1,5 км.
Также в 2025-м на улице Олега Кошевого капитально отремонтируют 330 метров дорожного полотна, а на улице Иртышской обновят 540 метров. Все работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Помимо этого, утвержден план текущего ремонта дорог – в него включены 23 участка общей протяженностью порядка 24,5 км. Обновление пройдет на улицах Строителей, Кирова, Индустриальной, Доронина, Сирина, Аграрной, Новогодней, Пионерской, Березовской, Красноармейской, Луговой, Осенней, Горной, Промышленной, Ленина, Рознина, Свердлова, Гагарина, Чехова, Карла Маркса и Мира, а также в переулке Кедровом и на кольце Самарово.