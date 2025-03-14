Владимир Путин рассказал о нюансах предложенного России 30-дневного перемирия

В ходе совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о готовности Украины к прекращению огня, предварительно выразив благодарности в адрес Президента Соединённых Штатов за то, что он уделяет урегулированию на Укр