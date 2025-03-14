Владимир Путин рассказал о нюансах предложенного России 30-дневного перемирия
В ходе совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о готовности Украины к прекращению огня, предварительно выразив благодарности в адрес Президента Соединённых Штатов за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания, Председателю Китайской Народной Республики, премьер-министру Индии, президента Бразилии и Южно-Африканской Республики, которые занимаются этим вопросом, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии – миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса»,— отметил Владимир Путин.
По словам президента России, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением, но, по его глубокому убеждению, украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле — в зоне СВО.
Напомним, накануне президент России в Курской области выслушал доклады начальника Генерального штаба, командующего группировкой «Север» и его заместителя по ситуации в Курском приграничье.
«Что там происходит? Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Управление украинскими войсками внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно.. Техника брошена полностью, вывести её невозможно, она там останется, это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдёт физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за, но есть нюансы», — отметил президент России.
Первый, по словам Путина, вопрос – если в Курской области Россия прекращает боевые действия на 30 суток – то получается, что ВС РФ должны выпустить боевиков ВСУ после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан.
«Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно. А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?» — спросил президент России.
Владимир Путин задал еще ряд вопросов: о контроле и верификации прекращения огня, о том, кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий на фронте длиной две тысячи километров и о том, кто определит, где и кто нарушил возможную договорённость о прекращении огня.
«Это всё вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон», — отметил президент России.