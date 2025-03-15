Офицер Росгвардии выступил в утреннем эфире на радиостанции «Русское радио» в Югре
В рамках всероссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии» начальник Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре старший лейтенант полиции Дмитрий Сусленков принял участие в прямом эфире утренней программы «Русские ханты» на «Русском радио».
Офицер ведомства проинформировал жителей окружной столицы о задачах, стоящих перед подразделением, видах охранных услуг по защите квартир и иного имущества граждан, положительных примерах несения службы личного состава на маршрутах патрулирования и в свободное от службы время.
Росгвардейцы постарались сделать этот эфир полезным и для будущих абитуриентов. Была озвучена полезная информация о правилах приема в ведомственные высшие образовательные учреждения, а также о специальностях, которые можно там получить.
Кроме этого, слушатели русского радио узнали об открытых вакансиях в отделе вневедомственной охраны.
В завершение выпуска офицер Росгвардии рассказал о своём участии в съёмках патриотического видеопроекта «Мы – Росгвардия», приуроченного к знаменательной дате – 9 годовщине со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации, поздравил коллег и ветеранов с приближающимся праздником.
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