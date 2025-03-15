Юных художников Югры приглашают принять участие в конкурсе рисунка
Ребята в возрасте от 6 до 17 лет могут проявить талант и фантазию в номинациях:
- «Легенды, народные традиции, обычаи и обряды, праздники народов, населяющих Югру»;
- «Моя земля - моя Югра»;
- И в номинации, приуроченной к Году Защитника Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать!»
На конкурс принимаются творческие работы, созданные в любой живописной или графической технике и направлениях (масло, гуашь, пастель, акварель, цветные мелки, карандаши и т.д.).
Для участия в конкурсе устанавливается организационный взнос в размере 200 рублей, реквизиты для оплаты указаны в Положении.
Фотографию творческой работы и заявку необходимо направить до 21 мая 2025 года по ссылке: clck.ru/3HX8z9
Онлайн-выставка творческих работ победителей состоится 1 июня, в Международный день защиты детей, в нашей официальной группе во ВКонтакте.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать в Положении о конкурсе и по телефону 8 (3467) 33-30-37.
При создании афиши использовались творческие работы участников прошло года, с ними можно ознакомиться, перейдя по ссылке: vk.cc/cHYyjN