Лектор Общества «Знание» выступил перед участниками образовательной программы «Герои Югры»
Просветительское мероприятие состоялось на площадке Корпоративного университета Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Перед слушателями с темой «Будущее России и мира. Новый политический ландшафт» выступил к.и.н, ведущий научный сотрудник Института международных исследований, доцент Кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Сергей Маркедонов.
В формате открытого диалога спикер представил обзор российской внешней политики в контексте текущих событий, таких как специальная военная операция, отношения с США и взаимодействие с другими ключевыми мировыми акторами.
На примере последних трех десятилетий с момента распада Советского Союза и окончания Холодной войны Сергей Маркедонов продемонстрировал, как менялись приоритеты и подходы России в ответ на новые вызовы и возможности. В частности, были затронуты вопросы расширения НАТО на Восток, конфликты в ближнем зарубежье, становление многополярного мира и развитие отношений с новыми центрами силы. Лектор показал, как эти и другие факторы обусловили важные изменения в российской внешней политике и определили ее современный облик.
«Я не рассматривал встречу как какую-то классическую лекцию, передо мной же не студенты. Это был диалог между представителем академического сообщества, научного сообщества России и людьми, которые волей случая оказались вовлечены в специальную военную операцию. Многие из них участвовали и в других событиях. Кто-то прошёл Чечню, у кого-то есть опыт Сирии», – отметил он.
Также лектор поделился своим уникальным опытом исследователя-полевика, рассказав о многочисленных экспедициях в регионы с повышенной геополитической напряженностью. В его послужном списке – полевые исследования в Чечне, Абхазии, Приднестровье и Донбассе. Он отметил, что такое сочетание научного подхода и практического опыта представляет особый интерес для аудитории, позволяя получить более глубокое и всестороннее понимание сложных политических процессов.
Участники программы «Герои Югры» с интересом слушали лектора, активно задавали вопросы. Их интересовали реальные мотивы, которыми руководствуется американская администрация в переговорах с Россией, а также перспективы дальнейшего диалога. Слушатели также спрашивали, насколько наша страна готова отстаивать свои национальные интересы и приоритеты, сохраняя открытыми каналы коммуникации.
«Такие мероприятия очень нужны, потому что не все люди являются специалистами в области международных отношений. И, наверное, лучше, чтобы об этом рассказывал специалист-международник. Обмен мнениями очень важен. Российское общество – оно не абстракция, это конкретные люди. И мне кажется, что когда человек вооружен знаниями, это лучше, чем когда он черпает информацию в каких-то сомнительных источниках», – поделился Сергей Маркедонов.
Отметим, что «Герои Югры» – это первый в Уральском федеральном округе запущенный проект, который является аналогом программы «Время Героев». В остальных регионах УрФО идет регистрация участников.