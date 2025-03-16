Более полутоны продукции привезли на выставку-ярмарку «Товары земли Югорской» предприятия из ДНР
Донецкая народная республика представляет на выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» более полутонны продукции от восьми компаний. Это 46 наименований колбасы, 64 вида соусов, 23 - конфет, 6 видов меда и 8 - крем-меда, 37 видов специй, свечи ручной работы, мясные полуфабрикаты. Товаропроизводители из Донецкой народной республики, в частности, из подшефной Макеевки, впервые стали участниками выставки.
«Несмотря на непростые условия, предприятия на территории ДНР работают, выпускают свою продукцию. Думаю, что югорчанам понравятся полуфабрикаты, колбасы, кондитерские изделия из Донецкой народной республики, и участие региона-побратима в окружной ярмарке станет традицией», - прокомментировала заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.
Руководитель центра «Мой бизнес» Донецкой народной республики Любовь Луговая отметила, что уже с начала открытия выставки продукты южного региона вызывают интерес у посетителей. Большая часть товаров была раскуплена уже в день открытия мероприятия – 15 марта. Любовь Юрьевна рассказала, что предприятия привезли кондитерские изделия очень хорошего качества, натуральный мед, специи, колбасы. Также представили не на продажу, а просто на дегустацию хлебобулочные изделия нашего Донецкого булочно-кондитерского комбината – сушки, соломку, пряники. Он основан в 1947 году.
«В 2022 году работа комбината была приостановлена, так как во время взрывов и обстрелов пострадали основные помещения завода, но в 2024 году он возобновил свою деятельность. Набираем обороты, если продукция придется по сердцу жителям Югры, будем рады дальнейшему сотрудничеству», - отметила Любовь Юрьевна.
Сегодня в 17:00 масштабная ярмарка в Ханты-Мансийке, приуроченная к первому в России зимнему Кубку Защитников Отечества, завершает свою работу. Всего на выставке «Товары земли Югорской» свои товары представляют более 150 производителей региона.