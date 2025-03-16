В Сургутском районе стартовали гонки на оленях
В Сургутском районе стартовала череда национальных праздников коренных народов Югры. В Субботу сразу в двух поселениях Сургутского района, Тром-Агане и Нижнесортымском, отмечают День оленеводов, рыболовов и охотников. Его проводят в Югре более 50 лет, на территории Тром-Агана праздник организован в 24-ый раз.
Местные представители коренных народов принимали на своей территории гостей из соседних поселений - Угута, Федоровского, Ульт-Ягуна, Русскинской и Когалыма. На праздник собрались порядка 400 участников и гостей.
Поздравил земляков с праздником и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он отметил, что перед югорчанами, проживающими бок о бок с коренными жителями, стоит общая задача – поддержка и продолжение традиций, обычаев и культуры ханты и манси. На территории Сургутского района эти традиции соблюдаются. Андрей Трубецкой пожелал участникам соревнований удачи, а гостям – приятного времяпровождения и зрелищного праздника.
В ходе церемонии открытия прозвучало много добрых слов и напутствий в адрес представителей коренных народов Югры. Так, глава сельского поселения Ульт-Ягун, Максим Яковинов обратился к участникам соревнований на хантыйском языке, депутат Тюменской областной Думы Югры Голодюк отметил особую роль национальных праздников в жизни югорчан, Светлана Кривоблоцкая, депутат Сургутского района, передала поздравления оленеводам от председателя Думы Сургутского района Валентина Полторацкого. Представители нефтегазодобывающих предприятий, которые на протяжении многих лет вносят свой вклад в развитие поселения, обеспечили победителей гонок ценными призами. Слова благодарности прозвучали и в адрес гостей праздника.
- Март месяц- это наш месяц. Месяц оленеводов Сургутского района. Хочу поблагодарить от души наше руководство, Трубецкого Андрея Александровича, который всегда приезжает в наш поселок и любит этот праздник. Хочу поблагодарить наших нефтяников, наших спонсоров, «Сургутснефтегаз»! «Лукойл – Западная Сибирь» в этом году выделили удлиненный буран для девчат. Спасибо вам большое. Вы о нас не забываете и проводите такие прекрасные праздники. Пусть всегда светит солнце и будет мир, - обратился к гостям Степан Кечимов, президент Союза оленеводов Югры.
Оленеводы, рыбаки и охотники приехали на праздник со своими семьями, чтобы не только принять участие в традиционных соревнованиях, но и провести время в кругу родственников и друзей. Ведь, как правило, именно в марте ханты и манси могут позволить себе дальние путешествия.
- Я приехала к своим родственникам сюда с детьми из Когалыма. В это время можно выезжать со стойбища. А вот летом никак не могу. Нужно следить за оленями. Я не могу их оставить надолго. Много с ними забот. Дымокур как раз летом. Необходимо постоянно окуривать оленей дымом, чтобы мошка не ела. А сейчас дел не так много, могу позволить поездку на День оленевода и заодно навестить родных, которые здесь проживают. Хорошо, весело здесь, всех увидела, - поделилась Зоя Алексеевна Вылла.
Погода баловала гостей теплой температурой, а вот главным участникам гонок с оленями пришлось нелегко. Из-за вязкого снега на трассе упряжки проваливались и животные бежали тяжело.
- Снег мягкий, олени проваливаются, местами вода- очень тяжело бежали сегодня. С детства мы и до сих пор учимся управлять оленями. Готовим их с начала первого снега, с ноября начинаем готовить. Оленей для гонок мы дома не используем просто так. Только для соревнований. Катаемся по лесу, приучаем к скорости, работаем с ними на выносливость. По 30-40 км в день преодолеваем, - поделился тонкостями управления оленями оленевод со стажем Андрей Сопочин.
Особый колорит празднику придали не только традиционные гонки на оленях среди мужчин и женщин, но и соревнования в национальных видах спорта. Женщины состязались в беге на 100 метров, прыжках с места. Мужчины метали тынзян на хорей, прыгали через нарты и участвовали в национальной борьбе.
Через неделю, 22 марта, гонки на оленях состоятся и на территории деревни Русскинской. Организаторы ожидают, что это будет самый масштабный Слет оленеводов, рыбаков и охотников этой весной. Ежегодно его посещают порядка полутора тысяч гостей и участников.
Летом представители коренных народов Югры отметят еще один крупный национальный праздник- День обласа.