Половодье угрожает 47 населенным пунктам Югры
При самых неблагоприятных последствиях паводка в зону возможного затопления могут попасть 47 населенных пунктов 12 муниципалитетах Югры. Об этом ugra-news.ru сообщили в МЧС России по Югре со ссылкой на экспертов Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Так, в зоне подтопления могут оказаться Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы, Лангепас, Мегион, Нижневартовск и Сургут. В потенциальной зоне подтопления проживают более четырех тысяч человек, включая 818 детей. Под угрозой находятся почти две тысячи жилых домов и более 50 объектов экономики.
«Участки федеральных автомобильных дорог и железнодорожных дорог, автомобильных и железнодорожных мостов, мест захоронения биологических отходов, складов с ядохимикатами, накопителей промышленных отходов, потенциально опасные объекты, в том числе с круглосуточным пребыванием людей, водозаборы из подземных источников в зону затопления (подтопления) не попадают», - сообщили в МЧС по Югре.
Добавим, что для защиты населения от паводков в округе уже действует 20 дамб, в этом году плановый ремонт пройдет на 16 гидротехнических сооружениях в Нижневартовске, Сургуте, Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.
На реках работают 45 гидрологических постов, сотрудники МЧС следят за обстановкой. При необходимости специалисты «Центроспас-Югория» готовы проводить подрыв льда на затороопасных участках. Всего к периоду паводка подготовлены 6113 спасателей и более 1500 единиц техники, в том числе 1335 сотрудников и 251 единица техники МЧС России.