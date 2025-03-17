Свыше 8 тысяч человек посетили выставку-ярмарку «Товары земли Югорской», приуроченную к Кубку защитников Отечества
В дни проведения «Кубка Защитников Отечества» с 15 по 16 марта в Ханты-Мансийске прошла выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Как сообщает департамент промышленности Югры, за два дня мероприятие посетили более 8 тысяч человек. Производители реализовали 13 тонн продукции, а общая выручка предпринимателей составила более 10 млн рублей.
Примечательно то, что впервые участниками выставки стали товаропроизводители из ДНР, в частности, из подшефной Макеевки. Донецкая народная республика представила на выставке-ярмарке «Товары земли Югорской» более полутонны продукции от восьми компаний.
Гости из региона-побратима привезли в Ханты-Мансийск колбасы, соусы, конфеты, мед, специи, свечи ручной работы, мясные полуфабрикаты. Почти вся продукция была распродана в первый же день.
Свои достижения на ярмарке продемонстрировали более 150 предпринимателей малого и среднего бизнеса из 22 муниципалитетов Югры. Каждый из гостей выставки смог найти что-то для себя: свежую рыбу и мясо, консервы или заморозку, дикоросы, мед, кондитерские изделия или авторский сувенир. Для посетителей работал фудкорт, где состоялась дегустация блюд северной кухни.
«У Югры много товаров, которыми мы гордимся. Автономный округ входит в топ-5 регионов России по органической сертификации предприятий. На выставке представлены товары, отмеченные соответствующим знаком «Органик» от Роскачества», — отметила заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.
Она подчеркнула, что по поручению главы региона Руслана Кухарука в течение 2025 года пройдет серия ярмарок «Товары земли Югорской» в нескольких городах Югры. Это был запрос жителей региона и самих предпринимателей. Ранее событие проходило раз в год — в декабре, ко дню рождения автономного округа. В марте выставка приурочена к Кубку Защитников Отечества. Участники спортивного события из 60 регионов России посетили ярмарку и приобрели для близких сувениры из Югры.