В Югре скоро стартует голосование за объекты благоустройства в 2026 году
Югорчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в 2026 году. Принять участие в ежегодном Всероссийском рейтинговом голосовании, которое определит территории для улучшения и модернизации, можно будет с 21 апреля по 12 июня.
Отдать голос за тот или иной парк, сквер или другой социальный объект можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Отбор общественных территорий для благоустройства инициирован президентом России Владимиром Путиным и проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, в прошлом году за благоустройство своих муниципалитетов проголосовали 140 тысяч югорчан (а по всей России в голосовании приняли участие 17 млн 200 тысяч человек). Тогда на выбор жителям округа было представлено 42 проекта из 16 муниципалитетов. Благодаря активному участию горожан в голосовании, в Ханты-Мансийске продолжат благоустраивать набережную, а в Югорске парк по ул. Менделеева. Жители Сургута проголосовали за строительство дорожно-тропиночных сетей в экопарке «За Саймой», а в Нижневартовске выбрали для благоустройства Комсомольский бульвар. Эти и другие проекты, набравшие большее количество голосов, воплотят в жизнь в 2025 году.
В частности, на благоустройство бульвара в Нижневартовске городское Управление капитального строительства уже выделило свыше 140 миллионов рублей. Средства позволят возвести детские и спортивные зоны с площадкой для игры в настольный теннис и шахматными столами общей площадью более 11,7 тысяч квадратных метров. Для посетителей оборудуют пешеходную зону из плитки, для водителей – асфальтобетонную парковку и двухполосную велодорожку от улицы Мира до Комсомольского озера. На велосипедах можно будет кататься вокруг водоёма, не мешая пешим прогулкам. Вдоль бульвара появятся урны, качели, скамейки с подсветкой и USВ-слотами для зарядки мобильных устройств, а также арт-объекты из прочных материалов с длительным сроком службы. Для особой атмосферы установят функциональное и декоративное освещение.
Также в настоящее время идет регистрация и обучение волонтеров на платформе Добро.рф (dobro.ru). Они будут помогать в голосовании в общественных местах разных городов. Так, в прошлом году волонтеры на протяжении 45 дней встречали людей в МФЦ, в торговых центрах, ходили по организациям, чтобы как можно больше югорчан узнали о проекте. С их помощью было собрано почти 60 000 голосов.