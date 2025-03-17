Пенсионеры Югры, продолжающие трудовую деятельность, имеют право на дополнительный отпуск
Пенсионеры Югры, продолжающие трудовую деятельность, имеют право на дополнительный отпуск. Как сообщает отделение Социального фонда России по Югре, каждый год работодатель обязан предоставлять сотруднику пенсионного возраста дополнительные 14 календарных дней отпуска. В отличие от ежегодного оплачиваемого, этот отпуск оформляется без оплаты.
«Написать заявление на дополнительный отпуск можно в любое время. Также ежегодно работающий пенсионер может взять два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации», - сообщают в ведомстве.
Напомним, что югорчане имеют право досрочно выйти на страховую пенсию - на пять лет раньше общеустановленного возраста.
В отделении Социального фонда России по Югре сообщают, что в 2025 году выйти на пенсию могут:
женщины, родившиеся в 1970 году (в 55 лет);
мужчины, родившиеся в 1965 (в 60 лет).
Для назначения пенсии в 2025 году жителям Югры необходимо:
- достигнуть пенсионного возраста;
- отработать не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо 20 календарных лет в приравненных к ним местностях;
- иметь страховой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
- накопить 30 пенсионных коэффициентов.
В прошлом году Отделение СФР по Югре досрочно назначило страховую пенсию по старости более 16 тысячам жителей региона.