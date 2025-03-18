Старт четвертого сезона Всероссийской конкурсной образовательный программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии»
Стартует четвертый сезон Всероссийской конкурсной образовательный программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» – программы развития экспертного потенциала коренных малочисленных народов!
Программа реализуется в три этапа:
Первый этап пройдет в апреле – июне 2025 г. в дистанционном режиме и будет содержать более 70 часов лекций и интерактивных дискуссий о развитии законодательства и международных стандартов в сфере прав коренных народов и содействия их устойчивому развитию.
Второй этап состоится в августе 2025 г. в одном из регионов традиционного проживания коренных малочисленных народов. Участники этапа получат возможность изучить положительные региональные практики диалога коренных народов, государства и бизнеса, а также приобрести навыки общественной дипломатии.
Третий этап на базе МГИМО МИД России в г. Москва запланирован на сентябрь – октябрь 2025 г. Финалисты программы продолжат развивать навыки диалога, публичных выступлений и реализации социально значимых проектов, а также познакомятся с работой профильных федеральных организаций и учреждений.
Кто может стать участником программы?
Если Вам есть 18 лет, Вы гражданин России, относите себя к коренным малочисленным народам и проживаете на их традиционных территориях, у Вас есть среднее образование и мотивация к общественной деятельности, добро пожаловать в программу!
Приветствуются как новые участники, так и выпускники прошлых сезонов. Повестка постоянно развивается, и Школа общественной дипломатии каждый год предлагает новые знания и подходы. Программа поможет начать карьеру активиста и повысить квалификацию опытным общественникам.
Участники с любым жизненным опытом могут стать частью сообщества ШОД.
Как стать участником?
До 20 марта заведите личный кабинет (или используйте имеющийся) и зарегистрируйтесь в качестве участника 4 сезона school-kmn-rf.ru. Для успешной регистрации потребуется информация о Вашем образовании и опыте общественной деятельности.
Инструкция пользователя «Личного кабинета» для участников на сайте: https://school-kmn-rf.ru/uploads/global/files/8.pdf
Что получают участники программы?
Все зарегистрированные участники получат:
- актуальные знания и навыки в области прав коренных народов и общественной дипломатии
- возможность взаимодействия с авторитетными экспертами федерального и мирового уровня
25 полуфиналистов посетят один из регионов страны, получат возможность изучения передового государственного, корпоративного и общественного опыта в сфере реализации прав коренных народов
15 финалистов получат:
- практические навыки ораторского мастерства, социального проектирования, профилактики конфликтов и эффективных переговоров
- возможность участия в работе национальных и международных деловых мероприятий по вопросам коренных народов
- консультативную и финансовую поддержку на реализацию собственных проектов в сфере устойчивого развития коренных малочисленных народов
- возможность стажировок в организациях коренных народов
- сертификаты на профессиональную переподготовку и обучение в вузах страны
Кто организует программу?
Программа реализуется МГИМО МИД России при содействии Федерального агентства по делам национальностей, ПАО «ГМК «Норильский Никель», Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Объединения коренных малочисленных народов «Союз» (КМНСОЮЗ), ассоциаций коренных малочисленных народов Красноярского, Камчатского и Забайкальского краев, Таймыра, Амурской области, Ассоциации «Ямал – потомкам», организации «Спасение Югры», Ассоциации Кольских саамов и Союза эвенков России.
Где найти дополнительную информацию?
Подробную информацию о Программе можно найти в Положении: https://school-kmn-rf.ru/uploads/global/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2025.pdf
По всем вопросам можно обращаться по электронному адресу: school.kmn.rf@gmail.ru.
Информация: https://dkmns.yanao.ru/presscenter/news/283428/