Форма поиска

Для слабовидящих

Старт четвертого сезона Всероссийской конкурсной образовательный программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии»

18.03.2025

Стартует четвертый сезон Всероссийской конкурсной образовательный программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» – программы развития экспертного потенциала коренных малочисленных народов!

Программа реализуется в три этапа:

Первый этап пройдет в апреле – июне 2025 г. в дистанционном режиме и будет содержать более 70 часов лекций и интерактивных дискуссий о развитии законодательства и международных стандартов в сфере прав коренных народов и содействия их устойчивому развитию. 

Второй этап состоится в августе 2025 г. в одном из регионов традиционного проживания коренных малочисленных народов. Участники этапа получат возможность изучить положительные региональные практики диалога коренных народов, государства и бизнеса, а также приобрести навыки общественной дипломатии.

Третий этап на базе МГИМО МИД России в г. Москва запланирован на сентябрь – октябрь 2025 г. Финалисты программы продолжат развивать навыки диалога, публичных выступлений и реализации социально значимых проектов, а также познакомятся с работой профильных федеральных организаций и учреждений.

Кто может стать участником программы?

Если Вам есть 18 лет, Вы гражданин России, относите себя к коренным малочисленным народам и проживаете на их традиционных территориях, у Вас есть среднее образование и мотивация к общественной деятельности, добро пожаловать в программу!

Приветствуются как новые участники, так и выпускники прошлых сезонов. Повестка постоянно развивается, и Школа общественной дипломатии каждый год предлагает новые знания и подходы. Программа поможет начать карьеру активиста и повысить квалификацию опытным общественникам. 

Участники с любым жизненным опытом могут стать частью сообщества ШОД.

Как стать участником?

До 20 марта заведите личный кабинет (или используйте имеющийся) и зарегистрируйтесь в качестве участника 4 сезона  school-kmn-rf.ru. Для успешной регистрации потребуется информация о Вашем образовании и опыте общественной деятельности.  
Инструкция пользователя «Личного кабинета» для участников на сайте: https://school-kmn-rf.ru/uploads/global/files/8.pdf

Что получают участники программы? 

Все зарегистрированные участники получат:
- актуальные знания и навыки в области прав коренных народов и общественной дипломатии
- возможность взаимодействия с авторитетными экспертами федерального и мирового уровня 

25 полуфиналистов посетят один из регионов страны, получат возможность изучения передового государственного, корпоративного и общественного опыта в сфере реализации прав коренных народов

15 финалистов получат:

  • практические навыки ораторского мастерства, социального проектирования, профилактики конфликтов и эффективных переговоров
  • возможность участия в работе национальных и международных деловых мероприятий по вопросам коренных народов
  • консультативную и финансовую поддержку на реализацию собственных проектов в сфере устойчивого развития коренных малочисленных народов
  • возможность стажировок в организациях коренных народов
  • сертификаты на профессиональную переподготовку и обучение в вузах страны

Кто организует программу?

Программа реализуется МГИМО МИД России при содействии Федерального агентства по делам национальностей, ПАО «ГМК «Норильский Никель», Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Объединения коренных малочисленных народов «Союз» (КМНСОЮЗ), ассоциаций коренных малочисленных народов Красноярского, Камчатского и Забайкальского краев, Таймыра, Амурской области, Ассоциации «Ямал – потомкам», организации «Спасение Югры», Ассоциации Кольских саамов и Союза эвенков России. 

Где найти дополнительную информацию? 

Подробную информацию о Программе можно найти в Положении: https://school-kmn-rf.ru/uploads/global/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2025.pdf

По всем вопросам можно обращаться по электронному адресу: school.kmn.rf@gmail.ru.

Информация: https://dkmns.yanao.ru/presscenter/news/283428/

 

18.03.2025

18.03.2025