В 2024 году Отделение СФР по ХМАО-Югре выплатило пособие по беременности и родам 9,3 тысячам будущих мам
В 2024 году Отделение СФР по ХМАО – Югре назначило пособие по беременности и родам 9 331 трудоустроенной маме на сумму 2 961,3 млн. рублей.
Пособие выплачивается беременным женщинам в декрете либо женщинам, усыновившим ребёнка до трёх месяцев. При этом будущая мама должна быть оформлена по трудовому договору и застрахована в региональном Отделении СФР. Право на пособие в 2025 году также возникает у индивидуальных предпринимателей, которые оплатили добровольные взносы в региональное Отделение СФР в 2024 году.
«Листок нетрудоспособности, который оформляет лечащий врач в женской консультации, является основанием для назначения пособия по беременности. Медучреждение передает в региональное Отделение СФР данные в электронном виде. Отделение фонда формирует сведения для оплаты пособия и отправляет их на подтверждение работодателю», — пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Размер пособия зависит от среднего заработка женщины за два года, предшествующих отпуску по беременности и родам. Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска и составляет 100% среднего заработка. При страховом стаже менее 6 месяцев пособие выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.
Если в эти два года женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы по её заявлению можно заменить, если это приведет к увеличению размера пособия.
Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр Отделения СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, позвонив по телефону: 8 800 10 000 01 (звонок бесплатный).
Если у вас появились вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
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