Еремей Айпин побывал на национальном празднике День рыбака и оленевода
В поселке Нижнесортымский Сургутского района состоялся национальный праздник День рыбака и оленевода.
Началось событие с красочных состязаний «Гонки на оленьих упряжках» среди мужчин и женщин. Победителями в мужском заезде стали: 1 место – Иван Покачев, 2 место – Денис Комтин, 3 место – Юрий Сопочин. В женском заезде 1 место досталось Людмиле Колывановой, 2 место заняла Алёна Вылла, 3 место – Олеся Тэвлина.
На центральной площади состоялся концерт с участием самодеятельных коллективов и артистов сельского поселения. Также прошли соревнования на силу, находчивость и ловкость: метание тынзяна на хорей, национальная борьба, бой на бревне, прыжки через нарты, перетягивание палки, распиливание бревна, столб изобилия. Были организованы детская площадка с интересными конкурсами и ярмарка.
Еремей Айпин поблагодарил участников-спортсменов и отметил благодарностью Ассамблеи за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в сохранение и развитие оленеводства коренных малочисленных народов Севера в Югре Валерия Кечимова, Анатолия Вандымова, Александра Нимперова, Татьяну Покачеву.
«День оленевода – одно из любимых событий нашего народа. Праздник профессионального мастерства владения оленьей упряжкой. В этот день проходят теплые дружеские и родственные встречи, знакомство молодежи. Это яркое и зрелищное событие, которое прививает уважение к самобытной культуре, сохраняет языковое и культурное наследие коренных народов Югры, развивает этноспорт и вдохновляет на новые спортивные достижения. Национальная одежда является украшением праздника и показывает искусность мастериц. Благодарю администрацию поселка Нижнесортмский, НГДУ «Нижнесортымскнефть», организаторов за проведение праздника», – поделился вице-спикер.
По информации информационно-аналитического управления
Думы автономного округа
по данным помощника
заместителя Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера