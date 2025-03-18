В Ханты-Мансийске открывается выставка, посвященная 390-летию города
В Музее Природы и Человека открывается выставка «Путешествие в Самарово», посвященная 390-летнему юбилею столицы Югры.
«Открытие выставки "Путешествие в Самарово" состоится 21 марта в 16:00 в Музее Природы и Человека. Выставка приурочена к памятной дате — в этом году исполняется 390 лет со дня подписания Михаилом Романовым Указа об образовании Самаровского яма в 1635 году. Многие историки считают точкой отчета образования столицы Югры именно этот год», — рассказали организаторы выставки.
На выставке будет воссоздан образ села Самаровского конца XIX века. Через познавательные и интерактивные форматы посетителей выставки познакомят с внешним обликом исторической части Ханты-Мансийска и с путешественниками, посещавшими город.
«На экспозиции представлены: подлинный оконный столетний наличник со стихотворением Хрисанфа Лопарева, "Постоялый двор" с путевыми заметками Николая Лыткина, "Магазин Кузнецовых" с воспоминаниями путешественника Эмона Котто — одни из немногих экспонатов выставки», — говорят сотрудники музея.
«Путешествие в Самарово» удивит посетителей историческим антуражем экспозиций и атмосферой, которая будет передана через фотографии, газеты и путевые заметки. Сотрудники Музея постарались наиболее подробно и точно реконструировать предметы интерьера и домашнего быта жителей села. Выставка будет интересна, как взрослым, так и молодежи.
Проект приурочен к Году исторического наследия, объявленного в Югре, и будет работать до 7 сентября.