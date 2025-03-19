Поздравляем самобытную мастерицу с юбилеем!
В этнографическом музее «Торум Маа» продолжается XXX научно-практический семинар «Свадебная атрибутика и музееведческие аспекты». В эти дни в выставочных залах музея продолжается работа по изготовлению свадебной атрибутики обских угров. Здесь можно увидеть технологию изготовления полога, платка, весла невесты, посоха свата, посудного ящика, платка, подушки. По каждому предмету изготовления свадебного обряда закреплены мастера, которые не только научат смастерить то или иное изделие, но и поделятся знаниями о традиционных свадебных обрядах и символах, связанных с созданием семьи у хантов и манси.
Среди мастеров прикладного творчества нам хотелось бы особо отметить Нину Николаевну Загайнову (Вьюткину), которая проводит мастер-класс по изготовлению орнаментированной подушки из сукна – Хансанг пунгк осма. Сегодня мансийской мастерице из Саранпауля исполнилось 60 лет! Нина Николаевна сама шьёт традиционную одежду из сукна, ткани и меха, умело работает с берестой, искусно украшает орнаментами. Применяет свои знания на практике, участвуя в творческих проектах, передаёт их будущему поколению.
У Загайновых-Вьюткиных есть своя семейно-родовая община, поэтому кроме рукоделия Нина Николаевна занимается ещё охотой и рыбалкой, в зимнее время ходит на лыжах в лес и самостоятельно ставит капканы, ловушки на зверя. Легко управляет моторной лодкой и снегоходом.
От имени Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», сотрудников этнографического музея «Торум Маа» поздравляем именинницу с юбилейной датой! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, и долголетия пусть сопутствует в её делах удача!
Тамара Мерова