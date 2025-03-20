«Лыжней Андрея» в 2025 году

В начале марта спортсмены и лыжники-любители вновь, в 16 раз, собрались в Берёзовском районе, чтобы совершить лыжный переход, протяженностью более 80 километров. Навстречу друг другу шли две команды лыжников. Одна из села Саранпауля с ночевкой в деревне Хурумпауле, вторая из посёлка Сосьвы.