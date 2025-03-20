«Лыжней Андрея» в 2025 году
В начале марта спортсмены и лыжники-любители вновь, в 16 раз, собрались в Берёзовском районе, чтобы совершить лыжный переход, протяженностью более 80 километров. Навстречу друг другу шли две команды лыжников. Одна из села Саранпауля с ночевкой в деревне Хурумпауле, вторая из посёлка Сосьвы. Встретились обе команды в гостеприимном Ломбовоже.
Думаю, что многие знают, почему проект называется «Лыжней Андрея». Тем не менее, напомню, спортивно-массовый проект назван в честь Андрея Яковлевича Хатанева (1936-1981 гг.) – первого профессионального спортсмена-манси, первого мастера спорта СССР по классической борьбе из автономного округа. Именно он первый организовал такой лыжный переход для школьников села Саранпауля. И вот прошло много лет, а традиция, заложенная Андреем Хатаневым, продолжает жить.
В данном проекте я принимаю участие третий год подряд. В этом году стояла тёплая погода, поэтому идти было легче. К тому же я серьёзно подошла к спортивной подготовке, регулярно хожу на тренировки по беговым лыжам, посещаю тренажёрный зал. Стоит заметить, что физически неподготовленному человеку идти будет сложнее. Но даже в этом случае участника лыжного перехода никто не оставит, либо будет снижен темп, либо его посадят на снегоход.
Каждый переход отличается от предыдущего. Особенно мне запомнился мой первый лыжный переход в 2023 году. Тогда март выдался холодным, мы шли в -30 градусов. Перед этим я долго сомневалась, но всё же решила принять участие. Конечно, все сомнения касались собственных сил и возможностей. Я взяла в дорогу свою лыжную одежду, и мы выехали в Саранпауль. По приезду мне показали список необходимых вещей, который сложился после первого перехода в 2009 году и с тех пор остается неизменным.
Получив список, поняла, что у меня отсутствует половина необходимой экипировки. Ни рюкзака, ни спальника, ни даже ложки с тарелкой у меня не было. Спасибо Василию Павловичу Рокину, директору МАУ ДО «Центр «Поиск», который оперативно снабдил меня всем необходимым.
Тот лыжный переход для меня был своего рода испытанием. Мне казалось, что это очень сложно, и я не смогу. И тем сильнее мое восхищение Иваном Николаевичем Вокуевым (76 лет) и Анастасией Федоровной Рокиной (67 лет), которые, несмотря на свой возраст, могут дать фору молодым.
Сейчас понимаю, что самое ценное в таком мероприятии – это знакомство с новыми людьми и общение. Сколько угодно можно созваниваться с человеком по различным вопросам, но, пообщавшись лично в полевых условиях, понимаешь, что личное общение бесценно. Я, действительно, нашла новых друзей. Смею надеяться, что тоже стала для кого-то другом.
Также безмерно благодарна лыжному переходу 2023 года – это возобновление родственных отношений с двоюродными сёстрами и братом, которые живут в Игриме и Ломбовоже. Мы потеряли связь друг с другом и не общались.
Стоит отметить, что деревня Хурумпауль – это малая родина моей мамы, Евдокии Дорофеевны Каркочевич (Вадичуповой). И очень грустно, что в ней остался всего один житель.
Хочу выразить благодарность всем, кто организовал для нас переход 2025 года. За двумя днями пути, который мы прошли, стоит колоссальный труд организаторов. Это и тропление лыжни, и подготовка домов для ночевки в Хурумпауле, закупка и фасовка продуктов по дням и приёмам пищи, приготовление пищи в Ломбовоже, подготовка праздничной программы. И за всем этим стоят конкретные люди: Татьяна Гоголева, Василий Рокин, Дмитрий Козак, Вера Комкова, Иван Рокин, Вячеслав Хозумов, Александр Качанов, Алексей Хатанзеев, Елена Савчук, Павел Хозяинов, Иван Толстов, Виталий Меров, Анатолий Патраков, Анастасия Рочева, Карина Миль, Надежда Пузина.
Совместный праздничный концерт от лыжников, жителей Ломбовожа, работников Домов культуры сёл Сосьвы, Саранпауля и Центра «Поиск», как всегда, был проведён на высочайшем уровне. Для моего народа манси «Лыжня Андрея» – большое и ожидаемое событие, поэтому ломбовожские женщины с удовольствием подготовили концерт. И в их дома приезжают гости – дети, родственники, друзья. Потом на второй день – праздник на весеннем солнце с различными соревнованиями, от беговых лыж до охотничьего биатлона.
По мнению Вячеслава Хозумова, одного из организаторов и участника проекта, во время проведения «Лыжней Андрея» жизнь в Саранпауле, Сосьве и Ломбовоже начинает кипеть и заряжать здоровой спортивной энергией.
А ещё я с удовольствием открыла для себя новую игру обско-угорских народов «ТЕБКО». Когда её описывали, сказали, что она похожа на шахматы.
«ТЕБКО» и другие игры – это проект «Ёнгасан Маа» («Играющая земля»), победитель конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел Югры». Автор проекта – Елена Савчук.
Прошло немного времени, а я уже с нетерпением жду марта следующего года.
Ирина Каркочевич