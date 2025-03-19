Открыта регистрация на грантовый конкурс в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ»
Стартовал приём заявок на участие в грантовом конкурсе Росмолодёжь.Гранты в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» платформы Росолодёжь.Форумы. Подать заявку могут участники форума в возрасте от 14 до 35 лет на сайте ФГАИС «Молодёжь России». Размер гранта на реализацию проекта может составить до 1,5 миллиона рублей.
«Росмолодёжь.Гранты — это не просто финансовая поддержка для проекта, а настоящий социальный лифт для молодёжи. Каждый грантополучатель – это тот, кто любит страну, в которой живет, и хочет сделать мир лучше. Мы готовы поддерживать молодёжные инициативы и оказывать всестороннюю помощь в их реализации», – прокомментировал директор Ресурсного центра Росмолодёжи Павел Хлопин.
Конкурс Росмолодёжь.Гранты в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «ШУМ» проходит в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1436 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодёжных проектов».
В этом году участники могут подать не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций. Каждый участник сможет найти для себя интересное направление – будь это социальная, патриотическая, научная, образовательная или экологическая сфера. Со всеми номинациями можно ознакомиться на сайте.
Конкурс Росмолодёжь.Гранты в 2024 году проходил по 18 номинациям и впервые в рамках форума «ШУМ» прошёл в онлайн-формате. Всего на конкурс поступило 326 заявок. Из них 26 проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 12 миллионов рублей.
«Гранты открывают безграничные возможности перед авторами проектов и, безусловно, помогают развитию социальной сферы, бизнеса и экономики. Калининградская область – одно из главных мест притяжения молодёжи со всей страны. Нам важно идти в ногу с молодым поколением и давать им свободно укладывать “фундамент” для будущих поколений. Как отметил Президент России Владимир Путин, молодёжь – это опора сегодняшнего дня и будущее России», – прокомментировала министр молодёжной политики Калининградской области Анна Мусевич.
Подать заявку на участие в грантовом конкурсе Росмолодёжь.Гранты можно по ссылке. Окончание приёма подачи проектных заявок на каждый заезд разное. Участники направления «ШУМ.Медиацентр» могут подать заявки до 7 августа, «ШУМ.Эксперименты в медиа» – до 17 августа, «ШУМ.Профессии» – до 27 августа, а участники последнего заезда «ШУМ.Сообщества» смогут заявиться на грантовый конкурс до 4 сентября.
«Это уникальная возможность для реализации проекта, о котором я мечтала. Возможность получить грант – это мой шанс воплотить в реальность свой проект – шоу про путешествия. Он нацелен на популяризацию туризма по России. Сначала мне не верилось, что я выиграла грант. Я считаю, что для медийщиков очень важно примерять на себя роль и руководителя, и организатора, и даже программного директора. Ты можешь на практике видеть итог того, о чём мог только мечтать. Впереди новые вершины, а уже сейчас я продумываю второй сезон своего шоу про путешествия, чтобы заявиться в этом году», – поделилась победительница конкурса Росмолодёжь.Гранты и участница форума «ШУМ» 2024 года Полина Спирина.
18 марта в 12:00 по московскому времени в сообществе Центра «ШУМ» ВКонтакте в формате прямого эфира эксперты и победители конкурса прошлых лет поделятся своими знаниями и опытом. Это необходимо для того, чтобы участники качественно заполнили заявки на грантовый конкурс и точно получили поддержку в реализации своего проекта. Присоединиться к эфиру можно по ссылке.
Всероссийский молодёжный образовательный форум «ШУМ» платформы Росмолодёжь.Форумы организуется в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Калининградской области в лице АНО «Молодёжный центр «ШУМ».