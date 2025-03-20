В Новом Уренгое состоится заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Очередное тридцать восьмое заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет с 21 по 22 марта в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
В нем примут участие руководители законодательных собраний трех регионов Борис Хохряков, Фуат Сайфитдинов, Сергей Ямкин, народные избранники парламентов и приглашенные депутаты из Луганской Народной Республики, Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской, Ростовской, Челябинской областей.
В повестке дня – реализация в Тюменской области, Югре и на Ямале мероприятий, посвященных Году героев, защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ход реализации жилищных программ в трех регионах, реабилитация и социальная адаптация участников специальной военной операции и членов их семей в Тюменской области, Югре и Ямало-Ненецком автономном округе.
Кроме того, спикеры обсудят вопросы реализации комплексной программы по восстановлению популяции муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе, формирование и реализация законопроектной стратегии и законотворческой повестки в субъектах Российской Федерации, поощрение Благодарностью Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Также в программе Совета Законодателей запланировано посещение разведочной скважины Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения Р-2, новоуренгойской центральной городской больницы, кадетской средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова, филиала фонда «Защитники Отечества».
В поселке Тазовский Тазовского района члены Совета Законодателей осмотрят новые и строящиеся микрорайоны, Музей вечной мерзлоты, а также примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных слету оленеводов.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа