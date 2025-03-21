О шествии «Бессмертного полка» 9 мая уже заявили Сургут, Сургутский район и Нягань
В этом году, впервые за последние три года, Всероссийская акция «Бессмертный полк» планируется в традиционном очном формате.
Югорчанам знакомы уже несколько вариантов участия в полюбившемся событии – шествии «Бессмертного полка». В 2020 году апробировали режим участия онлайн, и в 2021 году всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» даже стала лауреатом Национальной премии «Патриот – 2021» в номинации «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий».
После пандемии в 2022 году 9 мая югорчане снова вернулись в единый строй на улицах городов округа. На следующий год снова пришлось вспомнить о дистанционных версиях проведения мероприятия. Новинкой стал «Бессмертный полк» в небе – на фюзеляжах легкомоторных самолетов. Как это было, мы рассказывали ранее.
И вот в этом году жители и гости Сургута снова получат возможность пройти по улицам города колоннами «Бессмертного полка». В планах организаторов, о которых рассказали на сайте, https://ugra-may9.ru – традиционное шествие с портретами фронтовиков, тружеников тыла – героев Великой Отечественной и специальной военной операции.
Об этом стало известно на заседании, посвященном празднованию 80-летия Великой Победы под председательством главы города Максима Слепова.
Власти Сургута также предпримут все меры обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий. И если запреты по каким-то причинам не появятся, то событие состоится в долгожданном очном формате.
«Планируется, если не будет никаких ограничений, что по Белому Яру пройдет «Бессмертный полк». Участники пронесут Знамя Победы, где будут представлены имена участников ВОВ Сургутского района», – сообщил в ВК глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Глава Нягани Иван Ямашев в своих соцсетях на вопрос горожан о шествии «Бессмертного полка» также ответил положительно, назвав даже время начала мероприятия – 9 мая в 10.30.
В Нижневартовске запланирован мобильный «Бессмертный полк»: фотографии ветеранов разместят на окнах городских автобусов.